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«Студенческая филармония приглашает!»
Сегодня в Пензе
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8 февраля 2017 года в новом здании Лермонтовской библиотеки состоится музыкальная встреча «Студенческая филармония приглашает!» с участием студентов вокального отделения Пензенского колледжа искусств. Начало – в 15.00. В исполнении молодых вокалистов колледжа прозвучат арии из опер и романсы русских и зарубежных композиторов, дуэты из оперетт, песни из кинофильмов. Перед началом встречи зрители смогут познакомиться с книжной выставкой «Музыка – источник вдохновения» из фонда библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Приглашаем всех желающих!
8 февраля 2017 года в новом здании Лермонтовской библиотеки состоится музыкальная встреча «Студенческая филармония приглашает!» с участием студентов вокального отделения Пензенского колледжа искусств. Начало – в 15.00.
В исполнении молодых вокалистов колледжа прозвучат арии из опер и романсы русских и зарубежных композиторов, дуэты из оперетт, песни из кинофильмов.
Перед началом встречи зрители смогут познакомиться с книжной выставкой «Музыка – источник вдохновения» из фонда библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.
Приглашаем всех желающих!
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 06 февраля 2017
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