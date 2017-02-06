8 февраля 2017 года в новом здании Лермонтовской библиотеки состоится музыкальная встреча «Студенческая филармония приглашает!» с участием студентов вокального отделения Пензенского колледжа искусств. Начало – в 15.00.

В исполнении молодых вокалистов колледжа прозвучат арии из опер и романсы русских и зарубежных композиторов, дуэты из оперетт, песни из кинофильмов.

Перед началом встречи зрители смогут познакомиться с книжной выставкой «Музыка – источник вдохновения» из фонда библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.

Приглашаем всех желающих!