Вниманию автовладельцев!

В Пензе в ночь с 6 на 7 февраля 2017 года сотрудники МУП «Пензадормост» будут осуществлять вывоз снега с улицы Московской на участке от улиц Карла Маркса до улицы Кураева.

Работы будут проходить с 24-00 до 6-00 часов. Просьба к владельцам автотранспорта, припаркованного на данном участке, на время убрать машины для беспрепятственной работы спецтехники.