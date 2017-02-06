|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Вниманию автовладельцев!
Сегодня в Пензе
|
В Пензе в ночь с 6 на 7 февраля 2017 года сотрудники МУП «Пензадормост» будут осуществлять вывоз снега с улицы Московской на участке от улиц Карла Маркса до улицы Кураева. Работы будут проходить с 24-00 до 6-00 часов. Просьба к владельцам автотранспорта, припаркованного на данном участке, на время убрать машины для беспрепятственной работы спецтехники.
В Пензе в ночь с 6 на 7 февраля 2017 года сотрудники МУП «Пензадормост» будут осуществлять вывоз снега с улицы Московской на участке от улиц Карла Маркса до улицы Кураева.
Работы будут проходить с 24-00 до 6-00 часов. Просьба к владельцам автотранспорта, припаркованного на данном участке, на время убрать машины для беспрепятственной работы спецтехники.
Новость: Администрация города Пензы 06 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru