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 Понедельник, 06 февраля 2017
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«Моя команда»
Сегодня в Пензе
 

Состоялся отборочный этап среди учащихся образовательных учреждений Ленинского района города Пензы. В ФОКе «Центральный» встретились команды четырех общеобразовательных учреждений: лицея современных технологий управления №2, многопрофильной гимназии № 4 «Ступени», финансово-экономического лицея № 29, средней общеобразовательной школы № 49.

В спортивном зале команды соревновались в силе, ловкости и скорости. Не забыли и про интеллектуальную составляющую. Школьники с азартом и интересом выполняли сложные задания, собирали гигантский тетрис, возводили высокие башни и даже попробовали свои силы в «волейболе вслепую».

В ходе напряженной игры в финал мероприятия «Моя команда» вышли две команды общеобразовательных учреждений Ленинского района города Пензы: многопрофильная гимназия № 4 «Ступени» и средняя общеобразовательная школа № 49.

Следующий отборочный этап игры-эстафеты «Моя команда» состоится 7 февраля 2017 года в 15.00. в ФОКе «Чайка» среди учащихся Октябрьского района города Пензы.

Организаторами мероприятия выступили Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы при содействии администрации Ленинского района города Пензы, МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы.

Новость: Администрация города Пензы 06 февраля 2017
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