|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Моя команда»
Сегодня в Пензе
|
Состоялся отборочный этап среди учащихся образовательных учреждений Ленинского района города Пензы. В ФОКе «Центральный» встретились команды четырех общеобразовательных учреждений: лицея современных технологий управления №2, многопрофильной гимназии № 4 «Ступени», финансово-экономического лицея № 29, средней общеобразовательной школы № 49. В спортивном зале команды соревновались в силе, ловкости и скорости. Не забыли и про интеллектуальную составляющую. Школьники с азартом и интересом выполняли сложные задания, собирали гигантский тетрис, возводили высокие башни и даже попробовали свои силы в «волейболе вслепую». В ходе напряженной игры в финал мероприятия «Моя команда» вышли две команды общеобразовательных учреждений Ленинского района города Пензы: многопрофильная гимназия № 4 «Ступени» и средняя общеобразовательная школа № 49. Следующий отборочный этап игры-эстафеты «Моя команда» состоится 7 февраля 2017 года в 15.00. в ФОКе «Чайка» среди учащихся Октябрьского района города Пензы. Организаторами мероприятия выступили Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы при содействии администрации Ленинского района города Пензы, МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы.
Состоялся отборочный этап среди учащихся образовательных учреждений Ленинского района города Пензы. В ФОКе «Центральный» встретились команды четырех общеобразовательных учреждений: лицея современных технологий управления №2, многопрофильной гимназии № 4 «Ступени», финансово-экономического лицея № 29, средней общеобразовательной школы № 49.
В спортивном зале команды соревновались в силе, ловкости и скорости. Не забыли и про интеллектуальную составляющую. Школьники с азартом и интересом выполняли сложные задания, собирали гигантский тетрис, возводили высокие башни и даже попробовали свои силы в «волейболе вслепую».
В ходе напряженной игры в финал мероприятия «Моя команда» вышли две команды общеобразовательных учреждений Ленинского района города Пензы: многопрофильная гимназия № 4 «Ступени» и средняя общеобразовательная школа № 49.
Следующий отборочный этап игры-эстафеты «Моя команда» состоится 7 февраля 2017 года в 15.00. в ФОКе «Чайка» среди учащихся Октябрьского района города Пензы.
Организаторами мероприятия выступили Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы при содействии администрации Ленинского района города Пензы, МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 06 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru