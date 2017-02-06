С 7 по 14 февраля в библиотеке для детей и юношества будет проводиться Неделя национальной литературы народов Поволжья «Вечная мудрость сказок», в мероприятиях которой примут участие воспитанники детских садов и учащиеся школ города.



Они познакомятся с литературным народным творчеством и художественными промыслами Поволжья, встретятся с представителями Региональных национально-культурных автономий Пензенской области и смогут пообщаться в онлайн-режиме с читателями Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки.



Подробная программа Недели опубликована на сайте библиотеки http://dyub.org/node/7916 Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 06 февраля 2017