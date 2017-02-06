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Осуществлен обход территории Октябрьского района
Сегодня в Пензе
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Специалистами администрации Октябрьского района 6 февраля 2017 года проведен очередной обход территории района на предмет соблюдения Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, утвержденных решением Пензенской городской Думы 26.06.2009 № 66-7/5. Объектами осмотра стали внутридворовые территории, а также предприятия и организации, расположенные в Заводском районе, Арбеково. Однако, существуют проблемы, над которыми надо продолжать работать – вывоз навалов снега управляющими организациями, ТСЖ и предприятиями потребительского рынка. По итогам обхода материал по выявленным нарушениям передан в административную комиссию Октябрьского района.
Специалистами администрации Октябрьского района 6 февраля 2017 года проведен очередной обход территории района на предмет соблюдения Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, утвержденных решением Пензенской городской Думы 26.06.2009 № 66-7/5.
Объектами осмотра стали внутридворовые территории, а также предприятия и организации, расположенные в Заводском районе, Арбеково.
Однако, существуют проблемы, над которыми надо продолжать работать – вывоз навалов снега управляющими организациями, ТСЖ и предприятиями потребительского рынка.
По итогам обхода материал по выявленным нарушениям передан в административную комиссию Октябрьского района.
Новость: Администрация города Пензы 06 февраля 2017
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