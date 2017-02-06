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Новая ярмарка появится на улице Чапаева
Сегодня в Пензе
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У жителей Пензы есть хорошая возможность приобрести качественные и натуральные продукты местных производителей. Для этого в городе работают ярмарки выходного дня, количество которых увеличивается из-за большого спроса горожан. Ведутся подготовительные работы по открытию ярмарки на улице Чапаева, 71. Кроме того, продолжает осуществлять свою деятельность единственная в городе сельскохозяйственная ярмарка, где можно купить живых кур, кроликов, поросят, а также корма.
У жителей Пензы есть хорошая возможность приобрести качественные и натуральные продукты местных производителей. Для этого в городе работают ярмарки выходного дня, количество которых увеличивается из-за большого спроса горожан.
Ведутся подготовительные работы по открытию ярмарки на улице Чапаева, 71.
Кроме того, продолжает осуществлять свою деятельность единственная в городе сельскохозяйственная ярмарка, где можно купить живых кур, кроликов, поросят, а также корма.
Новость: Дмитрий Раткин 06 февраля 2017
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