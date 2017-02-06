Новая ярмарка появится на улице Чапаева

У жителей Пензы есть хорошая возможность приобрести качественные и натуральные продукты местных производителей. Для этого в городе работают ярмарки выходного дня, количество которых увеличивается из-за большого спроса горожан.

Ведутся подготовительные работы по открытию ярмарки на улице Чапаева, 71.

Кроме того, продолжает осуществлять свою деятельность единственная в городе сельскохозяйственная ярмарка, где можно купить живых кур, кроликов, поросят, а также корма.