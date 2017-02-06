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Каждому животному на территории Российской Федерации будет присвоен идентификационный номер
Сегодня в Пензе
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Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что, начиная с 2018 года, в единую федеральную государственную информационную систему, содержащую информацию о животных, будут также добавлены сведения об идентификации домашних и сельскохозяйственных животных. Каждому животному на территории Российской Федерации будет присвоен идентификационный номер. Исключение для присвоения идентификационного номера будут составлять дикие животные, находящиеся в состоянии естественной свободы.
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что, начиная с 2018 года, в единую федеральную государственную информационную систему, содержащую информацию о животных, будут также добавлены сведения об идентификации домашних и сельскохозяйственных животных.
Каждому животному на территории Российской Федерации будет присвоен идентификационный номер.
Исключение для присвоения идентификационного номера будут составлять дикие животные, находящиеся в состоянии естественной свободы.
Новость: Дмитрий Раткин 06 февраля 2017
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