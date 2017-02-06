Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что, начиная с 2018 года, в единую федеральную государственную информационную систему, содержащую информацию о животных, будут также добавлены сведения об идентификации домашних и сельскохозяйственных животных.

Каждому животному на территории Российской Федерации будет присвоен идентификационный номер.

Исключение для присвоения идентификационного номера будут составлять дикие животные, находящиеся в состоянии естественной свободы.