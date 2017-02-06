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244 тонн растительной продукции осмотрели при ввозе на территорию РФ
Сегодня в Пензе
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В январе текущего года специалистами отдела надзора в области карантина растений Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было досмотрено 244 тонн растительной продукции при ввозе на территорию Российской Федерации. В ходе выполнения контрольных мероприятий нарушений законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации не выявлено, карантинные объекты не обнаружены.
В январе текущего года специалистами отдела надзора в области карантина растений Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было досмотрено 244 тонн растительной продукции при ввозе на территорию Российской Федерации.
В ходе выполнения контрольных мероприятий нарушений законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации не выявлено, карантинные объекты не обнаружены.
Новость: Дмитрий Раткин 06 февраля 2017
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