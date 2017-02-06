244 тонн растительной продукции осмотрели при ввозе на территорию РФ

В январе текущего года специалистами отдела надзора в области карантина растений Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было досмотрено 244 тонн растительной продукции при ввозе на территорию Российской Федерации.

В ходе выполнения контрольных мероприятий нарушений законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации не выявлено, карантинные объекты не обнаружены.