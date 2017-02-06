Ликвидация последствий аварии на пензенской ТЭЦ-1 — по-прежнему, главная тема в кабинете министров! С неё в Правительстве началось очередное оперативное совещание. Вице-Губернатор, Валерий Савин, попросил представителей муниципалитета отчитаться о текущей ситуации с теплоснабжением в городе.

Заместитель Главы Администрации г. Пензы, Сергей Волков, доложил: «В настоящее время ситуация находится в штатном режиме. Отсутствие тепла в отдельных квартирах связано с текущей работой. Это, в основном, спуск воздуха и работы технического характера. Речь о том, что где-то остались замёрзшие участки теплосети, не идёт».

Однако, частные случаи отключения тепла по городу ещё есть: где-то без отопления остаются некоторые квартиры, а где-то — только отдельные комнаты.

«Это говорит о том, что есть отключенные стояки. Необходимо идти в эти дома и вместе с ресурсоснабжающими компаниями решать проблемы в индивидуальном порядке, чтобы граждане могли пользоваться услугами в полном объёме», — отметил Валерий Савин.

А вот платить за потраченные в ходе ликвидации аварий теплоресурсы в полном объёме не придётся. Мэрия утверждает, что все убытки будут возмещены за счёт ресурсоснабжающей организации.

Что касается самой ТЭЦ, то там уже демонтировали обрушившиеся конструкции, соорудили временный купол и в ближайшее время проведут диагностику отключенного генератора. Валерий Савин поручил ускорить эти работы, чтобы генератор как можно скорее пришёл в состояние готовности: «Мы понимаем, что гидроудар — вещь коварная! Аварии и протечки могут возникнуть в любой момент. Из-за перепадов температуры в том числе».

Между тем, морозы в Пензе продолжают свирепствовать. По прогнозам на ближайшие дни, температура воздуха сохранится на отметке - 26 градусов.