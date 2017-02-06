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 Понедельник, 06 февраля 2017
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Пензенской области - 78 лет!
Сегодня в Пензе
 
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Главными гостями торжественной встречи стали заслуженные работники сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, культуры региона. Все они, без сомнения, являются гордостью нашего края, потому что в свою работу каждый из них вкладывает душу и сердце.

«Люди всегда были и остаются главной ценностью нашего Сурского края! Именно люди составляют его славу и гордость. Имена сотен и тысяч уроженцев Пензенской области золотыми буквами вписаны в летопись великой истории нашего государства и мировой истории»,- подчеркнул Губернатор.

 Спикер регионального парламента Валерий Лидин в своей приветственной речи вспомнил о пензенцах, которые прославили родную землю боевыми подвигами в годы Великой Отечественной войны:«Мы сегодня вспоминаем страницы истории, которые касаются развития послевоенной промышленности, сельского хозяйства, и все эти предприятия объединилась, чтобы работать на победу в Великой Отечественной войне. Вспоминая историю, мы должны не забывать имена тех, кто своим трудом прославлял Пензенскую область, делая всё возможное, чтобы наш регион был экономически сильным и развитым».

В рамках встречи Иван Белозерцев стал участником литературного марафона «Земля родная», на которой  прочёл стихотворение известной поэтессы, уроженки Городищенского района Матрены Смирновой «Пройдись по пензенскому краю».

Также в честь празднования 78-й годовщины образования региона в Губернаторском доме была представлена экспозиция краеведческого музея «Дорогие мои земляки», организованы выставка картин «Пензенская область глазами пензенских художников» и галерея работ пензенских фотографов.

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