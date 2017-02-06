Четырех петушков продавали без ветеринарных сопроводительных документов

В целях недопущения незаконного оборота продукции животноводства, сельскохозяйственных животных и птицы государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в январе этого года проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня в селе Бессоновка.

В ходе рейда выявлен факт реализации гражданином Гулиевым Ф. петухов в количестве 4 голов без ветеринарных сопроводительных документов, позволяющих их идентифицировать, подтверждающих их происхождение, клиническое здоровье, а также эпизоотическое благополучие местности, из которой они вывезены.

По факту выявленного нарушения в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ. Птица снята с реализации. С нарушителем проведена беседа о правилах осуществления реализации животных и птиц в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства РФ.