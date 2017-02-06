Межведомственная рабочая группа подвела итоги работы за 2016 год

В Министерстве сельского хозяйства Пензенской области состоялось совещание межведомственной рабочей группы, созданной по инициативе Губернатора Пензенской области в целях мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и ввода необрабатываемых земель в сельскохозяйственный оборот.

Совещание провела начальник управления мониторинга эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения и правового обеспечения Министерства сельского хозяйства Пензенской области Э.В. Сухова.

На совещании были подведены итоги работы межведомственной рабочей группы за 2016 год, разработан план ввода неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот на 2017 год.

Э.В. Сухова в своем выступлении доложила об основных итогах работы. Так в 2016 году на территории Пензенской области было введено в сельскохозяйственный оборот 73 тыс. га, в том числе на площади около 7 тыс. га была раскорчевана древесно-кустарниковая растительность и проведена первичная обработка земель. В 2017 году запланировано ввести в сельскохозяйственный оборот 50 тыс. га ранее необрабатываемых земель, при этом план ввода согласован с правообладателями земель.

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Б.И. Пирумов довел до присутствующих основные показатели деятельности Управления в области государственного земельного надзора за 2016 год. Специалистами Управления было проведено свыше 900 контрольно-надзорных мероприятий, из которых 316 без взаимодействия с правообладателями земельных участков. По результатам проверок выявлено 347 нарушений земельного законодательства, наложено административных штрафов свыше 15 миллионов рублей, с целью начисления повышенного земельного налога за неиспользование земель по целевому назначению в налоговые органы направлено 49 материалов административных дел. Мероприятия, проведенные с целью контроля исполнения предписаний, показали, что введено в сельскохозяйственный оборот более 8 тыс. га, в том числе 5,8 га заросших древесной растительностью.

Начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области Е.Н. Пучкова в своем выступлении подчеркнула, что в 2016 году по материалам административных дел, возбужденных должностными лицами Управления Россельхознадзора в связи с неиспользованием по целевому назначению собственниками земельных участков, доначислено 18,7 млн. рублей, в региональный бюджет поступило 12,8 млн. рублей. Также она выразила надежду, что сотрудничество между налоговой службой и Управлением Россельхознадзора в этом направлении будет продолжено и в последующие годы.

В заключительном слове Э.В. Сухова подчеркнула важность проведенной работы и поблагодарила членов межведомственной рабочей группы за плодотворное сотрудничество.