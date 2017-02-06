Авария со смертельным исходом... 31-ого января на улице Карпинского водитель автомобиля «ВАЗ — 2114» совершил наезд на пешехода. От полученных травм женщина 1932-ого года рождения скончалась в больнице. Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и выяснили, что виноват в случившемся не только водитель.

Начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Александр Курчатов, отметил: «Совершению ДТП сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, недостатки в содержании и обустройстве пешеходного перехода. Отсутствовали дублирующие знаки пешеходного перехода над проезжей частью, не было горизонтальной отметки, зато имелись снежные завалы перед пешеходным переходом».

Всё это негативно влияет на видимость водителя и препятствует быстрому реагированию в случае появления пешехода. За неудовлетворительное содержание участка на ул. Карпинского сотрудники Госавтоинспекции уже составили административный материал в отношении МУП «Пензадормост».

Госавтоинспекция напоминает: отсутствие дорожных разметок и знаков, плохое освещение и снежные завалы — всё это только способствует возникновению дорожно-транспортных происшествий. За безопасность на дорогах отвечают не только непосредственные участники дорожного движения, но и профильные службы.