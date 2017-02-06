На выставке Ван Гога

Винсент ван Гог, наверное, один из самых популярных и загадочных художников. С его именем у многих возникают ассоциации в первую очередь с нестандартными картинами. Выставка «Ван Гог. Симфония Цвета», за несколько дней стала самой популярной в Картинной галерее им. Савицкого.

В рамках этой выставки, каждую субботу проходят мастер-классы, посвящённые произведениям Винсента ван Гога. Одну из его картин попытались изобразить гости галереи пришедшие на мастер-класс в эти выходные.

«Мастер-класс посвящен работе «Цветущие ветки миндаля» - это особенная картина для Винсента ван Гога. Это подарок его новорождённому племяннику, чьё рождение он ждал, но к сожалению, не встретился с ним»,- рассказала пресс-секретарь Пензенской Картинной галереи им. Савицкого, Милена Месечан.

Посетители, у которых нет никаких навыков в написании картин, могут не огорчаться. На мастер-классе работают два педагога, которые помогут и подскажут.

«Частыми нашими гостями становятся люди не подготовленные. На этот мастер-класс можно прийти, совершенно не имея никаких навыков. С посетителями работают 2 музейных педагога, мы всем помогаем, всё подробно рассказываем»,- подчеркнула Милена Месечан.

В эту субботу 11 февраля состоится мастер-класс, наверное, по самой известной картине художника «Звёздная ночь». Если, Вы хотите себе маленькое произведение искусства или просто научится рисовать, то добро пожаловать в Картинную галерею. Выставка продлится до 12 февраля. Предварительная запись по телефону 56-63-73.