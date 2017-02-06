Системная работа со своими сторонниками

На протяжении всего времени своего существования партия «Единая Россия» строит системную работу со своими сторонниками. На сегодняшний день Пензенское региональное отделение партии «Единая Россия» подписало Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 58 областными организациями. Их представители трудятся в самых различных сферах.

«Очень многое сделано за эти годы. В прошлом году мы занимались программой «Наш двор». Мы отремонтировали 67 дворов в нашем городе. Я думаю, что при взаимодействии и тесном сотрудничестве с партией «Единая Россия» будет больше инициатив и самое главное, что больше добрых дел мы сможем сделать на благо нашего города», - говорит Валерий Савельев, Председатель регионального отделения «Всероссийский совет местного самоуправления».

Валерий Лидин подчеркнул, что партия «Единая Россия» объединяет усилия, ресурсы, знания, опыт и возможности общественных объединений и организаций для наиболее эффективного решения социально-значимых вопросов в Пензенской области.

«Мы хотим быть открытыми, хотим быть доступными, чтобы эти взаимоотношения были уважительными. Нам ценно, что те проекты, которые реализует партия «Единая Россия», они направлены на решение конкретных дел, которые волнуют наших жителей»,- сказал Валерий Лидин.

Итогом встречи стало соглашение о взаимном сотрудничестве с двумя общественными организациями - Пензенским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления», и Пензенским региональным общественным движением «Наша губерния».