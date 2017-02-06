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«Открытый мир библиотек»
Сегодня в Пензе
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В библиотеке имени М.Ю. Лермонтова расцвели цветы... Символика Года Экологии здесь появилась не случайно: именно этой теме организаторы посветили традиционный книжный фестиваль «Открытый мир библиотек», который уже в 12-й раз собирает на одной площадке библиотекарей со всего региона.
Учёный секретарь Пензенской библиотеки им М.Ю. Лермонтова, Дмитрий Мурашов, пояснил: «Они представят свои творческие работы по направлениям: «Экопроект», «Экоплакат» и «Экоролик». В каждой работе будет поднята проблема взаимодействия человека и природы — одна из самых важных и актуальных тем».
Сначала участники выступят на зональных этапах, а после — 27-ого мая, во Всероссийский день библиотек — будет определён победитель. Открытие фестиваля приурочили к празднованию Дня образования Пензенской области.
«У нас сегодня очень масштабное событие! Это и открытие книжного фестиваля, и экологический квест для школьников, и наконец, концерт, посвящённый дню образования Пензенской области. Мы пригласили всех желающих отпраздновать эти события вместе с нами», — отметила библиотекарь Пензенской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, Мария Маркина.
Для гостей праздника пензенские артисты подготовили концерт. Перед публикой выступил ансамбль народной песни «Голоса России».
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