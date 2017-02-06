Карантин растений на территории Пензенской области за январь 2017 года

В январе 2017 года должностными лицами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в целях выявления правонарушений в области карантина растений проведено 21 контрольно-надзорное мероприятие, в том числе: 6 плановых и 2 внеплановые проверки, 8 документарных проверок в рамках реализации п.3.2 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 года №318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе», 5 рейдовых мероприятий на рынках и ярмарках г.Пензы и Пензенской области.

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 7 нарушений действующего законодательства – Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений». Составлено 7 протоколов. По материалам дел вынесено 7 постановлений о привлечении виновных к административной ответственности. В отношении нарушителей применены меры административного воздействия в виде штрафов на общую сумму 7,3 тыс. рублей.