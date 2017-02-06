Реализация продуктов свиноводства без необходимых ветеринарных сопроводительных документов запрещена

Оформлением протокола об административном правонарушении закончилась ярмарочная торговля на рынке в Лунинском районе Пензенской области для жителя г.Пензы. Так, 19 января 2017 года гражданин Чикин Н. осуществлял реализацию свинины в кусках, свиных ребер и гортани (калтык) общим весом около 20 кг без ветеринарных сопроводительных документов.

Таким образом, продавец нарушил ветеринарное законодательство в сфере оборота животноводческой продукции, а именно в части исполнения ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов – п.п.2-3 Приложения 1 Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», ст.ст. 3, 20 Федерального закона от 02.01.2000 года №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ст.ст. 15, 18, 21, 23 Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-1 «О ветеринарии».

Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в рамках проведения рейдового мероприятия по обнаружению несанкционированной торговли подконтрольными товарами и нарушений при реализации животноводческой продукции и сельскохозяйственных животных был составлен протокол по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, с гражданином проведена разъяснительная беседа. Дальнейшая реализация данной партии товара прекращена.