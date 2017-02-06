85 гектаров сельхозугодий в Пензенской области заросли травой

Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой Пензенской области, в отношении ООО «Зерновая компания». В ходе проверки выявлено нарушение земельного законодательства РФ.

Земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный на территории Невежкинского сельсовета Белинского района, общей площадью 85 га, принадлежащий ООО «Зерновая компания» на праве аренды, зарос сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, которая представлена самосевом сосны и березы. Земельный участок в сельскохозяйственном производстве не используется более пяти лет, следов механической обработки, сенокошения не наблюдалось.

По результатам проверки в отношении арендатора земельного участка был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с ч.2 ст.8.8 КоАП РФ и выдано предписание об устранении выявленного правонарушения. После рассмотрения материалов дела вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Следует отметить, что почва на указанном земельном участке обладает высоким уровнем плодородия, а допущенное нарушение является серьезным правонарушением, так как земельный участок в результате непроведения агрохимических и фитосанитарных мероприятий деградировал и потерял свою хозяйственную ценность. Для ввода земельного участка в сельскохозяйственный оборот теперь потребуются значительные материальные и трудовые ресурсы, в том числе применение больших доз пестицидов, что в конечном итоге неблагоприятно скажется на экологической обстановке в целом.