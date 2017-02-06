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В Пензе отметили 70 лет отечественного хоккея
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Отметить день рождения отечественного хоккея в Пензе решили с почтения памяти. У памятника первого пензенского олимпийского чемпиона Юрия Моисеева собрались молодые спортсмены, чтобы возложить цветы и вспомнить достижения идола российского хоккея. Не обошлось и без именитых гостей. Поздравить пензенцев с днем рождения отечественного хоккея приехал двукратный Олимпийский чемпион Александр Кожевников. По его словам, в Пензе растут одни из самых способных спортсменов.
«Это центр России. Здесь рождается Сурский характер. Упрямость и првильная спортивная злость. Все это нужно возрождать потихоньку. Талантов у вас полно. Главное, чтобы они любили спорт. Без любви мы никуда. В любом деле, а тем более в спорте», - отметил Александр Кожевников, двукратный Олимпийский чемпион по хоккею.
Визит такого гостя оказался очень важным для местных спортивных дарований. Молодое поколение спортсменов знает своих кумиров в лицо и личная встреча с ними – это большая возможность научиться чему-то новому.
«Я приехал на мастер-класс двукратного Олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова. Я хочу многому у него научиться. Я хочу покорить столько же олимпийских вершин, сколько покорил он», - добавил Ильяс, игрок хоккейной команды «Рубин» г. Кузнецка.
Также для молодых участников праздника приготовили показательные выступления в исполнении старших команд, чтобы дети узнали что-то новое и закрепили знания на практике.
«Они получат неоценимый опыт в подготовке к хоккейным матчам и игры в хоккей», - подчеркнул директор школы Олимпийского резерва Сергей Блохин.
«Я поздравляю наших юных хоккеистов, ветеранов, которые пришли сегодня. Я поздравляю тех, кто прославил пензенский хоккей. Тех, кто играл в «Дизеле» и «Дизелисте» и сделал хоккей самым популярным видом спорта в Пензенской области», - поздравил гостей министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
В заключении общее фото с кумиром на память и раздача автографов всем желающим.
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