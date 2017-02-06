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ОБЩЕСТВЕННИКИ ЗА РЕШЕТКОЙ
Сегодня в Пензе
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В эти стены попадают обычно вопреки желанию. Но не в этом случае. Попасть в изоляторы временного содержания представители Общественного совета при УМВД стремились целенаправленно. Чтобы своими глазами увидеть, как живется тем, кто попал под пристальное внимание полицейских. В Бессоновском районе постояльцы камер даже не знакомы с понятием «хлебать тюремную баланду». Завтраки, обеды и ужины готовят повара в кафе неподалеку.
«По договору, непосредственно перед подачей пищи привозится еда и распространяется среди задержанных. Вот здесь у нас плита, где осуществляется подогрев, чай при необходимости. Также – холодильник. Здесь вот – шкаф для посуды».
Есть и духовная пища – газеты и книги. И на свободу можно выйти не только с чистой совестью, но и не менее чистым телом. Для жильцов зарешеченных комнат предусмотрен душ с горячей водой.
Почти санаторные условия, говорят полицейские, созданы и в Лунинском районе. В клетке, где из мебели только лавка, поступившие в отделение граждане проводят минимум времени. Даже пьяные дебоширы.
«Те, кто не предусматривается законом для госпитализации, мы их помещаем сюда до вытрезвления. По вытрезвлению, либо 2-3 часа, и мы переводим его в ИВС. Где им дают постельные принадлежности, где им выдают соответствующие продукты питания».
По словам общественников, подопечные людей в погонах ни одной претензии по условиям содержания не высказали.
«В общем-то, жалоб от них не поступило. Трехразовое питание. Как они говорят – как дома. Только на улицу можно выходить не иначе как в прогулочное время в специальном дворике. Постельное белье меняется раз в неделю. Пресса, литература художественная им предлагается. Некоторые даже дома такого не видят»,- комментирует Константин Кулаков, член общественного совета при УМВД России по Пензенской области.
Активисты в ближайшее время намерены посетить изоляторы временного содержания во всех муниципальных образованиях области.
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