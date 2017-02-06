НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Кража, буквально, - средь бела дня. Заявление в отдел полиции №2 поступило ровно в 12 часов. Хозяйка частного дома на улице Аустрина рассказала полицейским, что неизвестный проник в ее жилище. Действия злоумышленника владелица Светлана Чамина недвижимости вычислила еще до приезда оперативно-следственной группы:

«Он подошел к забору сначала. Посмотрел, подождал… Убедился, что никого нет дома. Перелез через забор, нашел инструменты… Дверь ему не поддалась. Решил разбить стекло. Дверь в подвал тоже была закрыта. Открыл маленькое окно, сломал там все. А в дом забирался уже, разбив стеклопакет».

Из коттеджа пропали золотые украшения и наличные деньги – почти сто тысяч рублей, рассказала женщина полицейским. По её женщины, действия людей в погонах оказались выше всяких похвал:

«Когда пришла, посмотрела – конечно, расстроилась. Но ребята быстро подъехали. Буквально, в течение двенадцати часов они поймали того человека, который побывал у нас дома».

На следующий день после кражи подозреваемый уже давал признательные показания следователям. Им оказался уроженец Оренбуржской области 1966-го года рождения. Он – ранее судимый, привлекался к уголовной ответственности за кражи и убийство.

Золото у него изъяли. Часть денег задержанный успел потратить – купил ноутбук и снял квартиру.

«В настоящее время в отношении него судом Октябрьского района города Пензы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Так как лицо ранее неоднократно привлекалось к уголовной ответственности, за ним был установлен административный надзор», - пояснил начальник отдела №3 СУ УМВД России по г. Пензе, Николай Миронов.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража чужого имущества с незаконным проникновением в чужое жилище». Степень вины задержанного и меру наказания определит суд после окончания следствия.