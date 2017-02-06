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Прокурорская проверка
Сегодня в Пензе
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Для проверки теплоснабжающих организаций прокуроры Железнодорожного, Ленинского и Октябрьского районов города Пензы посетили ПАО «Т Плюс» и ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза». Прокурорская проверка коснулась соблюдения правил технической эксплуатации опасных производственных объектов, капитального ремонта, охраны труда, формирования тарифов и услуг, а также хода работы по устранению аварии на ТЭЦ-1.
«В отношении ресурсоснабжающих организаций в 2017 году прокуратура Пензенской области будет проводить комплексные проверки на соблюдение требований законодательства в отношении технологических объектов, установление тарифов и затрат, которые заложены в тарифы», - отметила помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
По результатам прокурорских проверок будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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