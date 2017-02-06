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«Право знать»
Сегодня в Пензе
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Сотрудники правового отдела управления МВД России по Пензенской области и инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе провели акцию «Право знать» для учащихся седьмых классов гимназии №13. Полицейские эксперты раскрыли подросткам понятия административной и уголовной ответственности, рассказали, за какие виды нарушений закона и с какого возраста наступает личная ответственность несовершеннолетних. Специалисты в области права предостерегли гимназистов от необдуманных действий в интернете и пояснили, какие последствия влекут за собой угрозы жизни и здоровью, а также оскорбления пользователей социальных сетей. Инспекторы по делам несовершеннолетних объяснили семиклассникам, какой вред приносит употребление алкоголя, и привели в качестве примера инцидент, который произошел на днях в одной из пензенских школ. Двое учеников седьмого класса пришли на занятия во вторую смену в состоянии опьянения. Как только подростки переступили порог учебного заведения, педагоги обратили внимание на их странное поведение и отвели в медицинский кабинет. Руководство школы сразу же сообщило о случившемся в полицию. Медсестра после осмотра школьников вызвала для них «скорую». Медики зафиксировали состояние опьянения у обоих подростков. Одного из них госпитализировали с отравлением алкоголем. Другого забрали из школы законные представители. В ходе проверки полицейские установили, что перед уроками школьники зашли в гости к своей однокласснице, обнаружили в ее квартире бутылку крепкого алкогольного напитка и вдвоем распили ее, после чего отправились на занятия. Поскольку подросткам 13 лет и они не достигли возраста привлечения к административной ответственности, инспекторы по делам несовершеннолетних составили протоколы об административном правонарушении по статье 20.22 КоАП РФ в отношении их родителей. В настоящее время решается вопрос о постановке школьников на учет подразделения по делам несовершеннолетних.
Сотрудники правового отдела управления МВД России по Пензенской области и инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе провели акцию «Право знать» для учащихся седьмых классов гимназии №13.
Полицейские эксперты раскрыли подросткам понятия административной и уголовной ответственности, рассказали, за какие виды нарушений закона и с какого возраста наступает личная ответственность несовершеннолетних. Специалисты в области права предостерегли гимназистов от необдуманных действий в интернете и пояснили, какие последствия влекут за собой угрозы жизни и здоровью, а также оскорбления пользователей социальных сетей.
Инспекторы по делам несовершеннолетних объяснили семиклассникам, какой вред приносит употребление алкоголя, и привели в качестве примера инцидент, который произошел на днях в одной из пензенских школ.
Двое учеников седьмого класса пришли на занятия во вторую смену в состоянии опьянения. Как только подростки переступили порог учебного заведения, педагоги обратили внимание на их странное поведение и отвели в медицинский кабинет. Руководство школы сразу же сообщило о случившемся в полицию. Медсестра после осмотра школьников вызвала для них «скорую». Медики зафиксировали состояние опьянения у обоих подростков. Одного из них госпитализировали с отравлением алкоголем. Другого забрали из школы законные представители.
В ходе проверки полицейские установили, что перед уроками школьники зашли в гости к своей однокласснице, обнаружили в ее квартире бутылку крепкого алкогольного напитка и вдвоем распили ее, после чего отправились на занятия.
Поскольку подросткам 13 лет и они не достигли возраста привлечения к административной ответственности, инспекторы по делам несовершеннолетних составили протоколы об административном правонарушении по статье 20.22 КоАП РФ в отношении их родителей. В настоящее время решается вопрос о постановке школьников на учет подразделения по делам несовершеннолетних.
Новость: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области 06 февраля 2017
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