Сотрудники правового отдела управления МВД России по Пензенской области и инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе провели акцию «Право знать» для учащихся седьмых классов гимназии №13.

Полицейские эксперты раскрыли подросткам понятия административной и уголовной ответственности, рассказали, за какие виды нарушений закона и с какого возраста наступает личная ответственность несовершеннолетних. Специалисты в области права предостерегли гимназистов от необдуманных действий в интернете и пояснили, какие последствия влекут за собой угрозы жизни и здоровью, а также оскорбления пользователей социальных сетей.

Инспекторы по делам несовершеннолетних объяснили семиклассникам, какой вред приносит употребление алкоголя, и привели в качестве примера инцидент, который произошел на днях в одной из пензенских школ.

Двое учеников седьмого класса пришли на занятия во вторую смену в состоянии опьянения. Как только подростки переступили порог учебного заведения, педагоги обратили внимание на их странное поведение и отвели в медицинский кабинет. Руководство школы сразу же сообщило о случившемся в полицию. Медсестра после осмотра школьников вызвала для них «скорую». Медики зафиксировали состояние опьянения у обоих подростков. Одного из них госпитализировали с отравлением алкоголем. Другого забрали из школы законные представители.

В ходе проверки полицейские установили, что перед уроками школьники зашли в гости к своей однокласснице, обнаружили в ее квартире бутылку крепкого алкогольного напитка и вдвоем распили ее, после чего отправились на занятия.

Поскольку подросткам 13 лет и они не достигли возраста привлечения к административной ответственности, инспекторы по делам несовершеннолетних составили протоколы об административном правонарушении по статье 20.22 КоАП РФ в отношении их родителей. В настоящее время решается вопрос о постановке школьников на учет подразделения по делам несовершеннолетних.