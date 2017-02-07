Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы СУ СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения после тушения пожара в квартире тела мужчины.

По предварительным данным, около 6 часов 5 февраля 2017 года на ул. Касторная в городе Пензе произошло возгорание квартиры в деревянном домовладении. После тушения огня было обнаружено тело проживавшего в доме мужчины, 1951 года рождения. Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.