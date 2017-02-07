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В городе Пензе произошло возгорание квартиры в деревянном домовладении
Сегодня в Пензе
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Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы СУ СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения после тушения пожара в квартире тела мужчины. По предварительным данным, около 6 часов 5 февраля 2017 года на ул. Касторная в городе Пензе произошло возгорание квартиры в деревянном домовладении. После тушения огня было обнаружено тело проживавшего в доме мужчины, 1951 года рождения. Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы СУ СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения после тушения пожара в квартире тела мужчины.
По предварительным данным, около 6 часов 5 февраля 2017 года на ул. Касторная в городе Пензе произошло возгорание квартиры в деревянном домовладении. После тушения огня было обнаружено тело проживавшего в доме мужчины, 1951 года рождения. Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 07 февраля 2017
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