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 Вторник, 07 февраля 2017
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В городе Пензе произошло возгорание квартиры в деревянном домовладении
Сегодня в Пензе
 

Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы СУ СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения после тушения пожара в квартире тела мужчины.

По предварительным данным, около 6 часов 5 февраля 2017 года на ул. Касторная  в городе Пензе произошло возгорание квартиры в деревянном домовладении. После тушения огня было обнаружено тело проживавшего в доме мужчины, 1951 года рождения. Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. 

В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 07 февраля 2017
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