В Москву за 999 рублей

Куйбышевский филиал АО «ФПК» предлагает пассажирам билеты со скидкой в купейные вагоны поезда сообщением Пенза - Москва и Москва - Пенза

7 февраля в рамках акции «Удачный вторник» пассажиры смогут оформить проездные документы на верхние места купейных вагонов поезда № 93/94 «Пенза» по специальным ценам. Акция распространяется на поезда отправлением в период с 7 по 21 февраля 2017 года.

Номер поезда Маршрут Стоимость билета

093Й Пенза – Москва 999 руб.

094Й Москва – Пенза 999 руб.

Специальный тариф не суммируется со скидками, применяемыми при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также при оформлении проездных документов по детскому тарифу. Количество мест по акции ограничено.

Подробную информацию об акциях компании можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».