Будет разработан новый биопрепарат для профилактики болезней крупного рогатого скота

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ», г.Владимир) получил патент Российской Федерации №2606254 на изобретение «Штамм вируса нодулярного дерматита крупного рогатого скота Dermatitis nodularis bovum, рода Capripoxvirus для изготовления биопрепаратов для диагностики и специфической профилактики нодулярного дерматита крупного рогатого скота».

Изобретение относится к области ветеринарной вирусологии и биотехнологии, в частности, к новому штамму нодулярного дерматита ВНД КРС/Дагестан/2015. Вирус имеет антигенное родство со штаммами вирусов, вызывающими оспу у овец и коз.

Заболевание встречается в десятках государств Африки и Азии. За последнее время нодулярный дерматит широко распространился на территории Турции, Ливана, Ирана, Ирака, Египта, Азербайджана и других стран. Случаи заболевания были зафиксированы в Греции и на Кипре.

Россия оставалась благополучной по данному заболеванию до 2015 года, когда первые случаи нодулярного дерматита были зарегистрированы на территории Дагестана и Чечни, а затем и других регионов страны. Из-за угрозы его дальнейшего распространения важно иметь биопрепараты, которые позволяют идентифицировать возбудитель и быстро купировать распространение инфекции. Новый штамм можно использовать при разработке и производстве средств диагностики и специфической профилактики нодулярного дерматита крупного рогатого скота.

Всем гражданам, имеющим крупный рогатый скот, предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные правила по предупреждению заноса и распространения нодулярного дерматита крупного рогатого скота на территорию Пензенской области и Республики Мордовия, а именно завозить крупный рогатый скот, корма и кормовые добавки только по ветеринарным сопроводительным документам, живой скот завозить только по согласованию с Управлением ветеринарии субъекта, имеющийся скот идентифицировать (бирковать) в районных станциях по борьбе с болезнями животных, провести вакцинацию животных гетерологичной живой аттенуированной вирусной вакциной. Не допускать развития сырости в коровниках, проводить обработку животных и стойл репеллентами. О всех подозрениях на заболевание немедленно сообщать в районную станцию по борьбе с болезнями животных по месту жительства и в Управление Россельхознадзора.