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 Вторник, 07 февраля 2017
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Конкурс детского творчества «Наш Хопер» ждет участников!
Сегодня в Пензе
 

Объявлен традиционный конкурс детского творчества «Наш Хопер» Сердобским местным отделением Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» с 6 февраля. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения молодых дарований в области изобразительного искусства и посвящается Году экологии.
 
Конкурс является ежегодным общественным мероприятием и проводится при поддержке Правительства Пензенской области, Пензенского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Управления культуры и архива Пензенской области, Росприроднадзора Пензенской области, Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Администрации Сердобского района, Пензенского областного фонда научно-технического развития.
 
В своих работах юные авторы должны будут отобразить и раскрыть красоту, неповторимость и самобытность Пензенской земли. Рекомендуется изображать прошлое, настоящее и будущее Сурского края, а также культурные традиции, архитектуру и достопримечательности региона. Приветствуются авторские работы, посвященные реке Хопер, призывающие к борьбе за сохранность природных ресурсов.
 
Возраст участников: от 6 до 18 лет.
 
Темы конкурса «Наш Хопер»:

  • Экология природы Пензенского края;
  • Достопримечательности и памятные места Пензы и Пензенской области;
  • Культура и традиции земли Пензенской;

 
Конкурс проводится в шести номинациях, в каждой из которых присуждается по 3 призовых места в зависимости от возрастных категорий:
1. Живопись.
2. Графика.
3. Скульптура.
4. Декоративно-прикладное творчество.
5. Фоторепортаж
6. Экологические проекты.
 
Организаторы завершают прием работ 15 мая 2017 года включительно.
 
Подавать и присылать работы следует по адресу: 442895, г. Сердобск, Пензенской области, ул. Куйбышева, 58, МОУ ДОД ЦДТ г. Сердобска.
 
По итогам проведения конкурса «Наш Хопер» победителей ждут дипломы и подарки от организаторов. Работы победителей примут участие в выставке, которая традиционно является частью межрегионального фестиваля авторской песни «Хопер». На фестивале и состоится торжественное награждение.
 
Желаем участникам победы!

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