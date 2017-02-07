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Конкурс детского творчества «Наш Хопер» ждет участников!
Сегодня в Пензе
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Объявлен традиционный конкурс детского творчества «Наш Хопер» Сердобским местным отделением Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» с 6 февраля. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения молодых дарований в области изобразительного искусства и посвящается Году экологии.
Объявлен традиционный конкурс детского творчества «Наш Хопер» Сердобским местным отделением Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» с 6 февраля. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения молодых дарований в области изобразительного искусства и посвящается Году экологии.
Новость: Председатель Сердобского местного отделения РГО Алексей Марьин, фото из архива РГО 07 февраля 2017
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