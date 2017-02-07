Конкурс детского творчества «Наш Хопер» ждет участников!

Объявлен традиционный конкурс детского творчества «Наш Хопер» Сердобским местным отделением Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» с 6 февраля. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения молодых дарований в области изобразительного искусства и посвящается Году экологии.



Конкурс является ежегодным общественным мероприятием и проводится при поддержке Правительства Пензенской области, Пензенского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Управления культуры и архива Пензенской области, Росприроднадзора Пензенской области, Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Администрации Сердобского района, Пензенского областного фонда научно-технического развития.



В своих работах юные авторы должны будут отобразить и раскрыть красоту, неповторимость и самобытность Пензенской земли. Рекомендуется изображать прошлое, настоящее и будущее Сурского края, а также культурные традиции, архитектуру и достопримечательности региона. Приветствуются авторские работы, посвященные реке Хопер, призывающие к борьбе за сохранность природных ресурсов.



Возраст участников: от 6 до 18 лет.



Темы конкурса «Наш Хопер»:

Экология природы Пензенского края;

Достопримечательности и памятные места Пензы и Пензенской области;

Культура и традиции земли Пензенской;



Конкурс проводится в шести номинациях, в каждой из которых присуждается по 3 призовых места в зависимости от возрастных категорий:

1. Живопись.

2. Графика.

3. Скульптура.

4. Декоративно-прикладное творчество.

5. Фоторепортаж

6. Экологические проекты.



Организаторы завершают прием работ 15 мая 2017 года включительно.



Подавать и присылать работы следует по адресу: 442895, г. Сердобск, Пензенской области, ул. Куйбышева, 58, МОУ ДОД ЦДТ г. Сердобска.



По итогам проведения конкурса «Наш Хопер» победителей ждут дипломы и подарки от организаторов. Работы победителей примут участие в выставке, которая традиционно является частью межрегионального фестиваля авторской песни «Хопер». На фестивале и состоится торжественное награждение.



Желаем участникам победы!