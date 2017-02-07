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«Лермонтов. Жизнь и творчество»
Сегодня в Пензе
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В Институте регионального развития Пензенской области в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» 10 февраля состоится первый региональный отборочный этап игры «Умники и умницы». Тема «Лермонтов. Жизнь и творчество». Задания для участников будут составлены по тематическим направлениям «Лермонтов и Тарханы» и «Творчество Лермонтова: поэмы». Отборочная игра будет проходить в 2 этапа: блиц-опрос по тематическим направлениям и эссе, тему которого озвучат непосредственно перед началом испытания. Принять участие в интеллектуальном состязании готовятся 109 старшеклассников из школ Пензы и районов области. По результатам этой игры будут отобраны участники второго отборочного этапа, который пройдет в марте этого года. А уже его победители и призеры в мае 2017 примут участие в финальной игре. Она пройдет в Тарханах при участии автора и ведущего телеигры «Умники и умницы», профессора МГИМО (У) МИД РФ Юрия Вяземского. Открытие первой отборочной игры состоится 10 февраля 2017 года в 10:00 в актовом зале 2-го корпуса Института регионального развития Пензенской области. Адрес: г. Пенза, ул. Чаадаева, 119
В Институте регионального развития Пензенской области в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» 10 февраля состоится первый региональный отборочный этап игры «Умники и умницы». Тема «Лермонтов. Жизнь и творчество». Задания для участников будут составлены по тематическим направлениям «Лермонтов и Тарханы» и «Творчество Лермонтова: поэмы».
Отборочная игра будет проходить в 2 этапа: блиц-опрос по тематическим направлениям и эссе, тему которого озвучат непосредственно перед началом испытания.
Принять участие в интеллектуальном состязании готовятся 109 старшеклассников из школ Пензы и районов области.
По результатам этой игры будут отобраны участники второго отборочного этапа, который пройдет в марте этого года. А уже его победители и призеры в мае 2017 примут участие в финальной игре. Она пройдет в Тарханах при участии автора и ведущего телеигры «Умники и умницы», профессора МГИМО (У) МИД РФ Юрия Вяземского.
Открытие первой отборочной игры состоится 10 февраля 2017 года в 10:00 в актовом зале 2-го корпуса Института регионального развития Пензенской области. Адрес: г. Пенза, ул. Чаадаева, 119
Новость: Институт регионального развития Пензенской области 07 февраля 2017
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