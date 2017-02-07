В Институте регионального развития Пензенской области в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» 10 февраля состоится первый региональный отборочный этап игры «Умники и умницы». Тема «Лермонтов. Жизнь и творчество». Задания для участников будут составлены по тематическим направлениям «Лермонтов и Тарханы» и «Творчество Лермонтова: поэмы».

Отборочная игра будет проходить в 2 этапа: блиц-опрос по тематическим направлениям и эссе, тему которого озвучат непосредственно перед началом испытания.

Принять участие в интеллектуальном состязании готовятся 109 старшеклассников из школ Пензы и районов области.

По результатам этой игры будут отобраны участники второго отборочного этапа, который пройдет в марте этого года. А уже его победители и призеры в мае 2017 примут участие в финальной игре. Она пройдет в Тарханах при участии автора и ведущего телеигры «Умники и умницы», профессора МГИМО (У) МИД РФ Юрия Вяземского.

Открытие первой отборочной игры состоится 10 февраля 2017 года в 10:00 в актовом зале 2-го корпуса Института регионального развития Пензенской области. Адрес: г. Пенза, ул. Чаадаева, 119