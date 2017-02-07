Сергей Есяков провел прием граждан в региональной приемной

В региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева провел прием депутат фракции «Единая Россия», Первый заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы РФ Сергей Есяков. В работе с обращениями граждан принял участие руководитель региональной приемной Михаил Макаров.

К депутату поступило 12 обращений.

За помощью к Сергею Есякову пришли предприниматели – владельцы торговых павильонов, расположенных в частном секторе микрорайона Терновка в Пензе. В конце 2016 года администрация города безосновательно, по мнению заявителей, расторгла договоры об аренде земельных участков, где размещаются объекты торговли. Владельцев уведомили о необходимости сноса ларьков. По словам предпринимателей, торговые точки обеспечивают продуктами и товарами первой необходимости, в первую очередь, пожилых людей и семей с маленькими детьми, которым удобно делать покупки в местах шаговой доступности. Для выяснения деталей ситуации депутат поручил подготовить запрос главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву.

Жительница Пензы в 2012 году получила грант на развитие аграрного предприятия в Шемышейском районе. Деньги были освоены, и сегодня 11 объектов АПК различных направлений птицеводства и разведения КРС работают в селах района. Бизнесвуман планирует расширить свой бизнес, но ей нужна помощь в поиске инвесторов в реализации агропроектов. После подробного обсуждения депутат предложил предпринимательнице подготовить бизнес-проект нового агропромышленного комплекса со всеми необходимыми расчетами.

В ходе приема были положительно решены вопросов. Большая часть из них касалась обеспечения медицинскими услугами – предоставления квоты на высокотехнологическую операцию, получения консультации специалистов Областной офтальмологической больницы, прохождении курса реабилитации на дневном стационаре городской больницы. Также положительно были решены вопросы оформления подписки на газету «Сердобские новости» для членов общественной организации ветеранов, приобретения подарков для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и другие вопросы.