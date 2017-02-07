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 Вторник, 07 февраля 2017
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Транспортная, экологическая и коммунальная безопасность
Сегодня в Пензе
 
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Транспортная, экологическая и коммунальная безопасность — всё это призвана обеспечить единая система под названием «Безопасный город». Её внедрение в Пензе началось с размещения по городу камер видеонаблюдения, позволяющих отследить нарушение общественного порядка. Но это лишь малая часть от общей концепции проекта.

Заместитель Председателя Правительства Пензенской области, Дмитрий Семёнов, отметил: «В аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории области в качестве элементов должны войти система «112», КСИОН, система экстренных вызовов, объединяющая все службы и силовые ведомства. На всех социальных объектах будут установлены прямые кнопки, камеры видеонаблюдения, пожарные сигнализации».

Внедрение всех составных частей комплекса будет проходить поэтапно. В этом году планируется завершить построение в Пензе Центра обработки вызовов по системе «112».

«Уже есть помещение — на улице Некрасова», — пояснил Дмитрий Семёнов.

На внедрение этой системы регион получит федеральную субсидию — и тем раньше, чем скорее будет оформлена необходимая документация. Председатель Правительства, Николай Симонов, призвал все ответственные службы и ведомства действовать слаженно, чтобы проект как можно быстрее заработал: «Перед нами стоит очень комплексная задача, которая требует взаимодействия очень многих структур — федеральных, региональных и муниципальных».

Николай Симонов поручил коллегам ускорить процесс оформления техзадания, чтобы уже в ближайшее время получить субсидию на создание Центра обработки звонков по линии «112».

Новость: Екатерина Сорокина 07 февраля 2017
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