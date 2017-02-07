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 Вторник, 07 февраля 2017
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«Промышленность. Строительство», «Коммунальное хозяйство. Энергосбережение»
Сегодня в Пензе
 

Ежегодная выставка – «Промышленность. Строительство», «Коммунальное хозяйство. Энергосбережение» и «Рынок недвижимости» в Пензенском ЦНТИ.

С 1 по 2 марта 2017 года при поддержке Правительства Пензенской области, Управления ЖКХ Пензенской области, НП «Союз Пензенских строителей», Администрации города Пензы совместно с Пензенским ЦНТИ проводятся ежегодные выставки – «Промышленность. Строительство». «Коммунальное хозяйство. Энергосбережение» и «Рынок недвижимости».

Цель выставок – показ работы в регионе по выполнению жилищных программ, генерального плана застройки города, качественных проектов по благоустройству города, внедрение энергосберегающих, энергоэкономичных технологий.

Ежегодно в мероприятии принимают участие свыше 80 ведущих предприятий города, области и других регионов.

Руководителей объектов промышленности, строительства, коммунального хозяйства, агентств недвижимости просим рассмотреть возможность участия в организуемом мероприятии. О решении принять участие в выставке можно сообщить по тел.: (8-412) 95-00-09, 96-30-70.

Новость: Администрация города Пензы 07 февраля 2017
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