|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Промышленность. Строительство», «Коммунальное хозяйство. Энергосбережение»
Сегодня в Пензе
|
Ежегодная выставка – «Промышленность. Строительство», «Коммунальное хозяйство. Энергосбережение» и «Рынок недвижимости» в Пензенском ЦНТИ. С 1 по 2 марта 2017 года при поддержке Правительства Пензенской области, Управления ЖКХ Пензенской области, НП «Союз Пензенских строителей», Администрации города Пензы совместно с Пензенским ЦНТИ проводятся ежегодные выставки – «Промышленность. Строительство». «Коммунальное хозяйство. Энергосбережение» и «Рынок недвижимости». Цель выставок – показ работы в регионе по выполнению жилищных программ, генерального плана застройки города, качественных проектов по благоустройству города, внедрение энергосберегающих, энергоэкономичных технологий. Ежегодно в мероприятии принимают участие свыше 80 ведущих предприятий города, области и других регионов. Руководителей объектов промышленности, строительства, коммунального хозяйства, агентств недвижимости просим рассмотреть возможность участия в организуемом мероприятии. О решении принять участие в выставке можно сообщить по тел.: (8-412) 95-00-09, 96-30-70.
Ежегодная выставка – «Промышленность. Строительство», «Коммунальное хозяйство. Энергосбережение» и «Рынок недвижимости» в Пензенском ЦНТИ.
С 1 по 2 марта 2017 года при поддержке Правительства Пензенской области, Управления ЖКХ Пензенской области, НП «Союз Пензенских строителей», Администрации города Пензы совместно с Пензенским ЦНТИ проводятся ежегодные выставки – «Промышленность. Строительство». «Коммунальное хозяйство. Энергосбережение» и «Рынок недвижимости».
Цель выставок – показ работы в регионе по выполнению жилищных программ, генерального плана застройки города, качественных проектов по благоустройству города, внедрение энергосберегающих, энергоэкономичных технологий.
Ежегодно в мероприятии принимают участие свыше 80 ведущих предприятий города, области и других регионов.
Руководителей объектов промышленности, строительства, коммунального хозяйства, агентств недвижимости просим рассмотреть возможность участия в организуемом мероприятии. О решении принять участие в выставке можно сообщить по тел.: (8-412) 95-00-09, 96-30-70.
Новость: Администрация города Пензы 07 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru