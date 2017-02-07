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Кубок «Олимпийские надежды»
Сегодня в Пензе
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В бассейне школы № 77 города Пензы состоялся предварительный этап соревнований по плаванию в рамках Кубка «Олимпийские надежды» среди школьников Железнодорожного района города Пензы. В соревнованиях приняли участие команды МБОУ СОШ № 10, 47, 70 и 77, составленные из учащихся 5-7 классов. По результатам соревнований призовые места в общем зачете распределились следующим образом: I место – МБОУ СОШ № 77; II место – МБОУ КШ по делам ГОЧС № 70; III место – МБОУ СОШ № 47. Победители и призеры соревнований награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
В бассейне школы № 77 города Пензы состоялся предварительный этап соревнований по плаванию в рамках Кубка «Олимпийские надежды» среди школьников Железнодорожного района города Пензы.
В соревнованиях приняли участие команды МБОУ СОШ № 10, 47, 70 и 77, составленные из учащихся 5-7 классов.
По результатам соревнований призовые места в общем зачете распределились следующим образом:
I место – МБОУ СОШ № 77;
II место – МБОУ КШ по делам ГОЧС № 70;
III место – МБОУ СОШ № 47.
Победители и призеры соревнований награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 07 февраля 2017
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