Кубок «Олимпийские надежды»

В бассейне школы № 77 города Пензы состоялся предварительный этап соревнований по плаванию в рамках Кубка «Олимпийские надежды» среди школьников Железнодорожного района города Пензы. В соревнованиях приняли участие команды МБОУ СОШ № 10, 47, 70 и 77, составленные из учащихся 5-7 классов. По результатам соревнований призовые места в общем зачете распределились следующим образом: I место – МБОУ СОШ № 77; II место – МБОУ КШ по делам ГОЧС № 70; III место – МБОУ СОШ № 47. Победители и призеры соревнований награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

Новость: Администрация города Пензы 07 февраля 2017