Разговор с прокурором

В результате аварии на пензенской ТЭЦ-1 больше сотни многоквартирных домов оказались без тепла. К расследованию дела сразу же подключились работники трудовой инспекции и прокуратуры. На данный момент на предприятии проводится тщательная проверка. Городские прокуроры работают круглосуточно.

«Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, что повлекло гибель человека. В ходе дела будут устанавливаться все обстоятельства происшедшего», - отметила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Кроме аварии на предприятии прокурор области рассказала о проделанной работе в рамках масштабной пресс-конференции. Работа поистине огромная. Сотрудники правопорядка смогли пресечь более 39 тысяч нарушений закона.

«К различным видам ответственности нами привлечено почти десять тысяч виновных лиц. Прокурорами региона инициировано возбуждение свыше 140 уголовных дел. Опротестовано более трех с половиной тысяч незаконных правовых актов. В суды предъявлено почти восемь тысяч исков на 224 млн рублей», - добавила прокурор.

Благодаря таким действиям уровень пензенской преступности продолжает оставаться самым низким в Приволжском федеральном округе и ниже среднего показателя по России. Это при том, что во всем регионе работает всего лишь 292 прокурора.

По итогам масштабной пресс-конференции с участием всех городских СМИ прокурор области нацелила всех на совместную работу и плодотворное сотрудничество.