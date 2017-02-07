|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Дорога к храму
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
На рабочем заседании, посвященному вопросам возведения Спасского кафедрального собора Иван Белозерцев сообщил, что в рамках реконструкции исторической части Пензы будет открыт свободный проход с улицы Кирова к храму, кроме этого будет построена современная лестница с видовыми площадками и соответствующим освещением.
«Мы открыты. Люди это понимают и видят, что каждая копейка идет на конкретное решение задач. Я за то, чтобы мы вместе достроили храм. Без помощи каждого из вас сделать это будет сложно»,- подчеркнул Глава региона.
Напомним, что к строительству Спасского кафедрального собора в Пензе приступили в 2010 году. Восстанавливают православную святыню на средства верующих и неравнодушных горожан.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru