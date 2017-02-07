Дорога к храму

На рабочем заседании, посвященному вопросам возведения Спасского кафедрального собора Иван Белозерцев сообщил, что в рамках реконструкции исторической части Пензы будет открыт свободный проход с улицы Кирова к храму, кроме этого будет построена современная лестница с видовыми площадками и соответствующим освещением.

«Мы открыты. Люди это понимают и видят, что каждая копейка идет на конкретное решение задач. Я за то, чтобы мы вместе достроили храм. Без помощи каждого из вас сделать это будет сложно»,- подчеркнул Глава региона.

Напомним, что к строительству Спасского кафедрального собора в Пензе приступили в 2010 году. Восстанавливают православную святыню на средства верующих и неравнодушных горожан.