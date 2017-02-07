На пр.Победы демонтировали нестационарный торговый объект

Демонтаж самовольно установленных павильонов продолжается

В рамках поручения губернатора Ивана Белозерцева, под контролем главы администрации города Виктора Кувайцева на территории города организована работа по приведению в соответствии с действующим законодательством размещение нестационарных торговых объектов и по освобождению муниципальных земельных участков от самовольно установленных объектов нестационарной торговли, которые размещены на территории города без правоустанавливающих документов.

Так, 5 февраля 2017 года силами собственника произведен демонтаж нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: г. Пенза, Проспект Победы, 11а.

Работа администрации города Пензы в данном направлении будет продолжена.