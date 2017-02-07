Пензенская область принимает участие в 24-й международной выставке «ПРОДЭКСПО-2017»

Пензенская область принимает участие в работе 24-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2017». Выставка проходит с 6 по 10 февраля 2017 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» в городе Москве.

Пензенский регион на крупнейшем в России и Восточной Европе международном форуме представляют участники выставки ГК «Дамате», ООО «Никольский хлеб», КФ «Ванюшкины сладости», Пензенский кластер «Союз пензенских кондитеров», торгово-производственная компания «Славия», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ООО «Объединенные Пензенские водочные заводы».

Участники выставки успешно демонстрируют гостям мероприятия продовольственный потенциал региона, продукцию Пензенской области, представляя на своих стендах широкий ассортимент, а также проводя деловые встречи, переговоры, консультации. Кроме того, на стендах участников проходят мастер-классы, так ГК «Дамате» проводит мастер-классы по приготовлению блюд из индейки с дегустациями.

Делегация министерства сельского хозяйства Пензенской области, работая на выставке, принимает участие в деловой программе. 6 февраля 2017 года в рамках деловой программы проходят конференция, посвященная вопросам качества как имиджа производителей и ритейла, а также консультационная сессия по вопросам инструментария поддержки экспорта отечественной продовольственной продукции.

Выставка «ПРОДЭКСПО-2017» организована «Экспоцентром» и проводится при поддержке министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово- промышленной палаты России.