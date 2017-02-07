|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Пензенская область принимает участие в 24-й международной выставке «ПРОДЭКСПО-2017»
Сегодня в Пензе
|
Пензенская область принимает участие в работе 24-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2017». Выставка проходит с 6 по 10 февраля 2017 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» в городе Москве. Пензенский регион на крупнейшем в России и Восточной Европе международном форуме представляют участники выставки ГК «Дамате», ООО «Никольский хлеб», КФ «Ванюшкины сладости», Пензенский кластер «Союз пензенских кондитеров», торгово-производственная компания «Славия», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ООО «Объединенные Пензенские водочные заводы». Участники выставки успешно демонстрируют гостям мероприятия продовольственный потенциал региона, продукцию Пензенской области, представляя на своих стендах широкий ассортимент, а также проводя деловые встречи, переговоры, консультации. Кроме того, на стендах участников проходят мастер-классы, так ГК «Дамате» проводит мастер-классы по приготовлению блюд из индейки с дегустациями. Делегация министерства сельского хозяйства Пензенской области, работая на выставке, принимает участие в деловой программе. 6 февраля 2017 года в рамках деловой программы проходят конференция, посвященная вопросам качества как имиджа производителей и ритейла, а также консультационная сессия по вопросам инструментария поддержки экспорта отечественной продовольственной продукции. Выставка «ПРОДЭКСПО-2017» организована «Экспоцентром» и проводится при поддержке министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово- промышленной палаты России.
Пензенская область принимает участие в работе 24-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2017». Выставка проходит с 6 по 10 февраля 2017 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» в городе Москве.
Пензенский регион на крупнейшем в России и Восточной Европе международном форуме представляют участники выставки ГК «Дамате», ООО «Никольский хлеб», КФ «Ванюшкины сладости», Пензенский кластер «Союз пензенских кондитеров», торгово-производственная компания «Славия», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ООО «Объединенные Пензенские водочные заводы».
Участники выставки успешно демонстрируют гостям мероприятия продовольственный потенциал региона, продукцию Пензенской области, представляя на своих стендах широкий ассортимент, а также проводя деловые встречи, переговоры, консультации. Кроме того, на стендах участников проходят мастер-классы, так ГК «Дамате» проводит мастер-классы по приготовлению блюд из индейки с дегустациями.
Делегация министерства сельского хозяйства Пензенской области, работая на выставке, принимает участие в деловой программе. 6 февраля 2017 года в рамках деловой программы проходят конференция, посвященная вопросам качества как имиджа производителей и ритейла, а также консультационная сессия по вопросам инструментария поддержки экспорта отечественной продовольственной продукции.
Выставка «ПРОДЭКСПО-2017» организована «Экспоцентром» и проводится при поддержке министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово- промышленной палаты России.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 07 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru