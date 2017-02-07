Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 07 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
На спичечной фабрике произошел смертельный конфликт
Сегодня в Пензе
 

Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное деле в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ  (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в ночь на 27 января 2017 года двое рабочих находились в помещении котельного цеха «Спичечная фабрика «Победа» в селе Верхний Ломов Нижнеломовского района, где распивали спиртное. Между мужчинами произошёл  конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес 58-летнему потерпевшему один удар кулаком в область лица, отчего тот  упал на бетонный пол и потерял сознание. В последующем потерпевший был доставлен в районную больницу, где 4 февраля  скончался. 

Согласно данным судебно-медицинского исследования смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы, полученной при падении и ударе головой об твердую поверхность. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 07 февраля 2017
2017-02-07
СМЕРТЕЛЬНАЯ ОБИДА
В Кузнецке полицейские задержали подозреваемого в убийстве
 
2017-02-07
Изменение бюджета
В законодательном собрании региона внесли изменения в областной бюджет
 
2017-02-07
«Мы вместе против рака»
Специалисты центра медпрофилактики и врачи-онкологи провели совместную акцию
 
2017-02-07
ПРИЕМ!
Общественный совет при региональном УМВД России открывает приемную для граждан
 
2017-02-07
За неделю - несколько смертельных ДТП!
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать правила
 

Новости партнеров
 
На сайте: 28ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru