На спичечной фабрике произошел смертельный конфликт

Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное деле в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в ночь на 27 января 2017 года двое рабочих находились в помещении котельного цеха «Спичечная фабрика «Победа» в селе Верхний Ломов Нижнеломовского района, где распивали спиртное. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес 58-летнему потерпевшему один удар кулаком в область лица, отчего тот упал на бетонный пол и потерял сознание. В последующем потерпевший был доставлен в районную больницу, где 4 февраля скончался.

Согласно данным судебно-медицинского исследования смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы, полученной при падении и ударе головой об твердую поверхность.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.