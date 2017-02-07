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На спичечной фабрике произошел смертельный конфликт
Сегодня в Пензе
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Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное деле в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, в ночь на 27 января 2017 года двое рабочих находились в помещении котельного цеха «Спичечная фабрика «Победа» в селе Верхний Ломов Нижнеломовского района, где распивали спиртное. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес 58-летнему потерпевшему один удар кулаком в область лица, отчего тот упал на бетонный пол и потерял сознание. В последующем потерпевший был доставлен в районную больницу, где 4 февраля скончался. Согласно данным судебно-медицинского исследования смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы, полученной при падении и ударе головой об твердую поверхность. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное деле в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, в ночь на 27 января 2017 года двое рабочих находились в помещении котельного цеха «Спичечная фабрика «Победа» в селе Верхний Ломов Нижнеломовского района, где распивали спиртное. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес 58-летнему потерпевшему один удар кулаком в область лица, отчего тот упал на бетонный пол и потерял сознание. В последующем потерпевший был доставлен в районную больницу, где 4 февраля скончался.
Согласно данным судебно-медицинского исследования смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы, полученной при падении и ударе головой об твердую поверхность.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 07 февраля 2017
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