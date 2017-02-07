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 Вторник, 07 февраля 2017
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Подвели итоги
Сегодня в Пензе
 
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На настоящий момент в Пензе работают 122 образовательных учреждения, в которых обучаются более 75 тысяч детей школьного и дошкольного возраста. Более 71 миллиона рублей было потрачено на ремонт школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в рамках подготовки к учебному году.

 «Выполнен был большой объем работ. Были отремонтированы окна, спортивные и актовые залы. Мы проводили ремонт тех объектов, которые были необходимы для того, чтобы образовательные учреждения приняли к новому учебному году», - подчеркнул Начальник Управления образования г. Пензы, Юрий Голодяев.

 В прошлом году из городского бюджета более 122 миллионов рублей было выделено на обеспечение детей льготным питанием и компенсацию оплаты за посещение дошкольных учреждений. В Пензе все дети дошкольного возраста обеспечены местами в детских садах. Сейчас перед Управлением образования стоит задача по ликвидации двухсменного обучения в школах.

В 2016 году несколько образовательных учреждений Пензы стали лауреатами регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области» — это гимназия № 53, школа № 36 и детский сад № 150. Гимназия № 44 в 2016-ом вошла в топ -500 лучших школ России, а школа № 27 стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России».

Новость: Мария Сайганова 07 февраля 2017
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