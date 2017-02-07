Статистика дорожно-транспортных происшествий в Пензенской области не радует. Только за неделю на региональных магистралях произошло сразу несколько аварий со смертельным исходом.

Начальник Управления УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Александр Курчатов, сообщил: «1 февраля на 506 км автодороги «М5 — Урал» произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ 2115. В результате четверо человек погибли, двое — получили травмы».

Спустя пять дней аналогичное столкновение произошло на территории Малосердобинского района — на участке трассы «Нижний Новгород — Саратов».

«Столкнулись Toyota и ВАЗ 2112. Два человека скончались на месте, семеро — получили травмы», — пояснил Александр Курчатов.

По каждому происшествию сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют причины случившегося, а попутно — напоминают гражданам правила безопасности, от соблюдения которых зачастую зависит жизнь. Одно из главных — не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе, Валентин Новоженцев, отметил: «В выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции проведено профилактическое мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. Всего таких было 39. Из них 8 были задержаны по обращениям граждан».

Особую тревогу у сотрудников ГИБДД вызывают происшествия с участием детей. Только в январе этого года зарегистрировано восемь таких случаев, в результате которых девять несовершеннолетних получили травмы. Львиная доля ДТП случается вблизи пешеходных переходов.

Старший инспектор отделения ПБДД отдела ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Марина Антипова, обратилась к водителям: «Уважаемые водители! При управлении транспортным средством строго соблюдайте правила дорожного движения. Снижайте скорость, подъезжая к пешеходным переходам. Будьте предельно внимательны, проезжая вблизи образовательных учреждений!»