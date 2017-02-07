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ПРИЕМ!
Сегодня в Пензе
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Вопросы качественной и быстрой связи волнуют не только почтовиков, мобильных и интернет-операторов. Наладить постоянный контакт с жителями региона решили в Общественном совете при областном правоохранительном ведомстве. Активисты выступили с инициативой – организовать регулярный личный прием граждан. И уже выслушивают первые просьбы и заявления.
Раньше светофор загорался сразу на то время, когда можно было перейти всю проезжую часть, проходя разделительную полосу. Сейчас светофор отрегулирован таким образом, что переходим часть дороги, встаем на разделительную полосу. И ожидаем сигнала светофора, чтобы пройти оставшуюся часть дороги.
Жалобы и предложения передадут ответственным лицам. Все просьбы активисты-общественники обещают держать на постоянном контроле.
"В приемную могут свободно обратиться граждане по вопросам, связанным с работой органов внутренних дел. Например, с вопросами, имеющими коррупционную направленность, вопросами, связанными с нарушениями безопасности дорожного движения, вопросами нарушения прав и несоблюдения интересов несовершеннолетних, а также вопросами, связанными с работой органов правопорядка", - отметила Ольга Логвина, заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Пензенской области
Приемная Общественного Совета расположена по адресу: город Пенза, улица Циолковского, 18а. Жителей региона готовы выслушать каждую среду с 17 до 19 часов только по предварительной записи. Контактный телефон 59-79-33.
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