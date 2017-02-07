|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Мы вместе против рака»
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
В настоящее время есть большой риск заражения онкологическими заболеваниями и с каждым годом он растёт все больше и больше. Каждый год - это заболевание уносит сотни жизней, не только в России, но и во всём мире, а с каждым разом эта цифра увеличивается. Многие не знают, но раз в три года, необходимо проходить диспансеризацию, а ведь на первой и второй стадии заболевания можно помочь себе и вылечится.
Пензенский научно-исследовательский институт физических измерений присоединился ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Специалисты центра медицинской профилактики и врачи-онкологи провели совместную акцию. «Оздоровительную» лекцию посетило более пятидесяти человек. Сразу же после неё посетители, могли обследоваться у врача-онколога.
«Конечно, мы смотрим кожные изменения, пигментные пятна, уплотнения молочных желез можем выявить руками, можем выявить увеличение регионарных лимфоузлов. Конечно, есть еще другие признаки, которые нам могут подсказать, что у пациента действительно есть злокачественные опухоли», — подчеркнул хирург-онколог Пензенского областного онкологического диспансера Алексей Трунов.
Статистика гласит, что при диспансеризации, только в Пензенской области выявляют около 800 случаев злокачественных новообразований. Помните, чем раньше Вы обратитесь за помощью, тем более эффективно Вам смогут помочь.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru