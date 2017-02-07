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 Вторник, 07 февраля 2017
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Изменение бюджета
Сегодня в Пензе
 
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Об изменениях в бюджете Пензенской области поговорили в ходе очередного совещания в региональном законодательном собрании. Участники встречи обсудили необходимые изменения бюджета региона на  период 2017 года и плановый период 2018 и 2019 годов.

«Нам нужно увеличить объем поступлений на 2017 год на 2,5 млрд рублей. Это связано с тем, что в конце прошлого года были приняты ряд распоряжений правительства Российской федерации о распределении Пензенской области федеральных средств на общую сумму 2, 455 млн рублей. Увеличены субсидии из федерального бюджета на 1 млрд 637 млн рублей на развитие образования, развитие сельских территорий и на создание внутриплощадочных сетей, на поддержку малого и среднего предпринимательства и на поддержку агропромышленного комплекса», - отметила Татьяна Подмарева, заместитель министра финансов Пензенской области.

Данное предложение не подверглось долгому обсуждению и принятие изменений в региональный бюджет было принято единогласно.

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