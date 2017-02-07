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СМЕРТЕЛЬНАЯ ОБИДА
Сегодня в Пензе
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О том, что в квартире одного из домов на улице Рабочей в Кузнецке произошло что-то неладное, полицейские узнали из телефонного звонка. Правоохранители решили проверить информацию. На место группа выехала незамедлительно. Но сразу попасть в жилое помещение у сотрудников органов сразу не получилось. На стук и звонки никто не отвечал.
«На двери подъезда оперативники заметили объявление, что найдены ключи от квартиры и машины. И обратились к человеку, который нашел эти вещи. Мужчина пояснил, что ключи, а также серебряную цепочку он обнаружил накануне вечером. Сотрудники воспользовались найденными ключами и вошли в указанную квартиру. Где в ванной комнате обнаружили мертвым гражданина с признаками насильственной смерти»,- комментирует Ольга Евдокимова, начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области.
Погибшего опознали, как 38-летнего хозяина квадратных метров. На его теле эксперты обнаружили ножевые ранения груди и головы. Оперативно-следственные действия помогли определить предполагаемого злоумышленника. Главным подозреваемым стал знакомый умершего. Накануне вечером они вместе распивали спиртное.
«Полицейские направились к нему домой. Однако дверь квартиры никто не открывал. Проявив терпение и настойчивость, полицейские в течение полутора часов ждали, когда предполагаемый злоумышленник откроет дверь. После чего он был задержан»,- продолжает Ольга Евдокимова.
В комнате обнаружились электроинструменты, принадлежавшие погибшему. На допросе 41-летний кузнечанин не стал запираться. И рассказал, что после ссоры он на такси съездил к себе домой, где взял кухонный нож и вернулся, чтобы отомстить обидчику.
«Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. И освободился из мест лишения свободы в 2009-ом году. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении убийства. А также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится целый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы»,- комментирует Людмила Фомина, старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области.
Убедившись, что тот больше не подает признаков жизни, забрал ценные вещи и угнал автомобиль мертвого приятеля. По словам следователей, если вина подозреваемого будет доказана, суд может назначить ему до пятнадцати лет за решеткой.
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