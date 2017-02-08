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Сотрудники муниципальных учреждений Пензы сдали нормативы ГТО
Сегодня в Пензе
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Продолжается прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” в рамках Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди сотрудников бюджетной сферы. Во дворце спорта «Рубин» состоялся прием нормативов по следующим видам: спринтерский бег и бег на выносливость, подтягивание, отжимания от пола, упражнения на гибкость, прыжок в длину, поднимание туловища из положения лежа, силовые способности и стрельба. В мероприятии приняли участие более 80 сотрудников муниципальных учреждений, расположенных на территории Железнодорожного района города Пензы.
Продолжается прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” в рамках Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди сотрудников бюджетной сферы.
Во дворце спорта «Рубин» состоялся прием нормативов по следующим видам: спринтерский бег и бег на выносливость, подтягивание, отжимания от пола, упражнения на гибкость, прыжок в длину, поднимание туловища из положения лежа, силовые способности и стрельба.
В мероприятии приняли участие более 80 сотрудников муниципальных учреждений, расположенных на территории Железнодорожного района города Пензы.
Новость: Дмитрий Раткин 08 февраля 2017
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