825 единиц древесного упаковочного материала досмотрено в январе 2017 года

В январе 2017 года специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при вывозе с территории Российской Федерации было досмотрено 825 поддонов.

В результате контрольных мероприятий установлено, что изделия соответствуют международным требованиям, предъявляемым к древесному упаковочному материалу, и были промаркированы в соответствии с международным стандартом по фитосанитарным мерам МСФМ 15.

Также за указанный период специалистами отдела досмотрено 15 поддонов, 90 ящиков происхождением из Китая и Кореи. В результате досмотра изделия признаны свободными от карантинных объектов, разрешен выпуск и использование указанной тары.