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 Среда, 08 февраля 2017
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Реализация программ «Безопасные качественные дороги» и «Наш двор»
Сегодня в Пензе
 

Исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Волков провел совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с реализацией программ «Безопасные качественные дороги» и «Наш двор». 

Исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Волков поручил заместителю главы администрации города Юрию Ильину подготовить к концу недели предварительный перечень городских магистралей, которые будут ремонтироваться, а также представить предложения по пешеходным переходам, которые следует дополнительно оборудовать подсветкой, чтобы снизить аварийность на опасных участках дорог. 

В 2017 году программа «Наш двор» будет осуществляться в рамках грантовой поддержки проектов благоустройства дворов, представленных жителями. Рассматривать и утверждать список дворовых территорий, которые получат грантовую поддержку по программе «Наш двор» будет конкурсная комиссия, в которую войдут представители власти и общественности. 

- Учитывая все сложности и трудности реализации проектов, правовая сторона дела должна быть безупречна. Особое внимание нужно обращать на составление протоколов общих собраний жителей многоквартирных домов и других документов, которые требуются для получения гранта,- отметил Сергей Владимирович. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Волков поручил начальнику УЖКХ г.Пензы Андрею Гришину завершив подготовку нормативной базы, оперативно приступать к проведению конкурсных процедур, для того чтобы уже в мае был перечень дворовых территорий, где будут проводиться работы по программе «Наш двор». 

- Чтобы освоить денежные средства и уложиться в сроки, необходимо приступить к работе уже в первых числах июня, - подчеркнул Сергей Волков. 

Новость: Администрация города Пензы 08 февраля 2017
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