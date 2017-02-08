Реализация 20 кг морской свежемороженой рыбы осуществлялась без ветеринарных документов

В целях недопущения оборота продукции животноводства, которая может привести к распространению опасных заболеваний для животных и нанесению вреда здоровью людей, заносу и распространению опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных, государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в январе текущего года проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня в Бессоновском районе, в ходе которого проконтролирована реализация животноводческой продукции.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлен факт нарушения законодательства РФ в области ветеринарии: реализация 20 кг морской свежемороженой рыбы осуществлялась гражданкой Глазуновой Н. без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность и эпизоотическое благополучие места выхода, качество и безопасность рыбного товара в ветеринарно-санитарном отношении. Продавец нарушила ст.ст. 15, 23 Закона РФ от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии», п.п.2-3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

По итогам рейда нарушительница привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 рублей. С продавцом проведена беседа о правилах оборота такой продукции. Реализация рыбы остановлена.