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При ввозе в Пензенскую область было досмотрено более 530 тонн продовольственных грузов отечественного происхождения
Сегодня в Пензе
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В январе 2017 года в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 54 извещения о прибытии отечественной подкарантинной продукции при внутрироссийских перевозках от индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности. При ввозе в Пензенскую область было досмотрено более 530 тонн продовольственных грузов отечественного происхождения, более 11,5 тыс. тонн фуражных грузов, в том числе 4,7 тыс. тонн шрота. Также было досмотрено более 7 тыс. пакетов семенного материала, 31,5 куб. м лесо- и пиломатериалов, 140 тонн почвогрунта.
В январе 2017 года в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 54 извещения о прибытии отечественной подкарантинной продукции при внутрироссийских перевозках от индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности.
При ввозе в Пензенскую область было досмотрено более 530 тонн продовольственных грузов отечественного происхождения, более 11,5 тыс. тонн фуражных грузов, в том числе 4,7 тыс. тонн шрота. Также было досмотрено более 7 тыс. пакетов семенного материала, 31,5 куб. м лесо- и пиломатериалов, 140 тонн почвогрунта.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 08 февраля 2017
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