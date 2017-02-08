В январе 2017 года в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 54 извещения о прибытии отечественной подкарантинной продукции при внутрироссийских перевозках от индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности.

При ввозе в Пензенскую область было досмотрено более 530 тонн продовольственных грузов отечественного происхождения, более 11,5 тыс. тонн фуражных грузов, в том числе 4,7 тыс. тонн шрота. Также было досмотрено более 7 тыс. пакетов семенного материала, 31,5 куб. м лесо- и пиломатериалов, 140 тонн почвогрунта.