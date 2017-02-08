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Все на лыжню!
Сегодня в Пензе
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На Олимпийской аллее города Пензы состоялась областная спартакиада, регионального отделения «Юность России». Потягаться силами пришли одиннадцать мужских команд и восемь женских. Общее число участников составило 100 человек.
«Это команды образовательных учреждений Пензенской области и города. Учреждения средне-специального и начального образования», - Николай Агапов, главный судья соревнований.
Женщины бежали три километра, мужчины – пять. Лыжные состязания – это уже четвертые соревнования. За плечами спортсменов плавание, шахматы и настольный теннис.
«Следующим будет полиатлон. Потом волейбол, баскетбол, легкая атлетика, футбол. У нас каждый месяц проходит один вид спартакиад», - добавил судья.
В ходе этих состязаний юноши и девушки готовятся к соревнованиям. Вся спартакиада направлена на подготовку студентов к сдаче норм ГТО. Подведение итогов данных соревнований состоится в мае.
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